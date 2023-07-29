ميناء دمياط يستقبل أكثر من 39 ألف طن بضائع.. منها عجول تسمين وفواكه 

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 41 سفينة.

وبحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12003 أطنان، تشمل 8137 طن يوريا، و900 طن أسمنت معبأ، و647 طن سكر معبأ، و2319 طن بضائع متنوعة.

601 طن فول صويا

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39624 طنا، تشمل 7170 طن خردة، و771 طن خشب زان، و1900 طن أبلاكاش، و335 طن زجاج، و90 طن فواكه، و540 طن ذرة، و200 طن كسب عباد، و601 طن فول صويا، و6960 طن حديد، و20102 طن قمح، و2460 رؤوس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 955 طنا.

رصيد صومعة الحبوب

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 618 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 31 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1949 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167567 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162013 طنًا.

3 قطارات بحمولة 3868 طن قمح

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وبني سويف وكوم أبو راضي، وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية والسادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2658 شاحنة.