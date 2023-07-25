ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة و30 ألف طن بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأكد المركز في بيان، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و745 طنًا تشمل «5400 طن يوريا، و3080 طن مولاس، و3767 طن رمل، و3331 طن أسمنت معبأ، و713 طن سكر معبأ، و17 ألفا و454 طن بضائع متنوعة».

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و83 طنًا تشمل «5675 طن خردة، و661 طن خشب زان، و6283 طن أبلاكاش، و5000 طن كسب صويا، و1141 طن فول صويا، و8197 طن حديد، و2522 طن قمح، و2126 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 604 أطنان».

بلغت حركة الصادرات من الحاويات نحو 498 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 133 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1950 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح إلى نحو 161 ألفا و365 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 168 ألفا و324 طنًا.

غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3966 طن قمح، متجهة إلى صوامع إمبابة وكوم أبوراضي، وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا نحو 4888 شاحنة.