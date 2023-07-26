ميناء دمياط يحتفل بذكرى افتتاحه الـ37 بعقد لقاءات مع عدة شركات

يحتفل ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، بالذكرى 37 لافتتاحه وتشغيله، والذي يوافق 26 يوليو 1986.

وأكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة، أنه رغم حداثة الميناء، إلا أنه استطاع خلال الفترة الماضية أن يتبوأ مكانة مهمة ومركزاً مرموقاً بين مواني البحر المتوسط، مؤكداً أنه خلال العام الماضي شهد الميناء العديد من الأنشطة والمشاركات واللقاءات والأحداث والمستجدات المهمة التي أسهمت في تقدمه، وتعزيز تواجده في المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية في مصر وخارجها.

تسهيل إجراءات التراكي

وترأس اللواء بحري أ.ح أحمد حواش، اجتماعاً ضم ممثلين عن الخط الملاحي «هاباج لويد» وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل، وتسهيل إجراءات التراكي والمغادرة وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة، ضمن منظومة «JIT»، وهي الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها، باعتبار الخط الملاحي «هاباج لويد» واحدا من أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط.

كما عقدت الهيئة، بالتعاون مع معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لقاء تعريفيا بالبرامج الخاصة بالدراسات العليا التي يقدمها المعهد، والتي تتضمن درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا النقل البحري، والمقدمة للعاملين بالهيئة والجهات والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء، بهدف تطوير قدرات العنصر البشري وتأهيله.

محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر 1»

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الكبرى الجاري إنشائها بميناء دمياط، استقبل اللواء بحرى أ.ح أحمد حواش، وفدا من التحالف الأوروبي الفائز باتفاقية بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر 1» بميناء دمياط «التحالف الأوروبي يوروجيت وكونتشب وهاباج لويد» خلال زيارته للميناء، بغرض متابعة مراحل تنفيذ أعمال البنيه التحتية للمشروع، والاطلاع على نسب التنفيذ، وكذلك مراجعة كل الإجراءات النهائية اللازمة للبدء فور الانتهاء في تنفيذ البنية الفوقية للمشروع.

نقل مختلف أنواع البضائع

كما استقبل رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء رضا سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري، واللواء مصطفى صميدة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، في زيارة تهدف إلى بحث تطوير التعاون بين الجانبين، ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة في نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط بالتزامن مع خطط الشركة لدراسة تدشين خط نقل نهرى للحاويات بالتعاون مع عدد من الخطوط الملاحية من وإلى ميناء دمياط.