قطع المياه عن عدة مناطق بسوهاج لمدة 6 ساعات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطع المياه عن قريتي الحواويش والديابات وطريق الخلوة بمركز أخميم اليوم، الساعة 11:45 مساء وحتى 6 صباح الغد، لمدة 6 ساعات.

قطع المياه للصيانة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه سوهاج، أن سبب قطع المياه تلك القيام بأعمال الصيانة والإصلاح لخط مياه 400 مللي بطريق الحواويش.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، وكذلك على الرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب.

توفير سيارات مياه مجانية

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة، موضحة أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.