خريطة قطع المياه بالمحافظات.. اعرف المناطق والمواعيد

قرر جهاز تنمية مدينة 15 مايو قطع المياه اليوم الجمعة لمدة 10 ساعات عن مناطق المرحلة الرابعة «الامتداد»، والمرحلة الخامسة «الإسكان الاجتماعي» والمنطقة الصناعية الثانية ومدينة الأبطال والمنطقة الصناعية المال والريان بدء من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة من صباح الغد.

ربط خط الدعم قطر 1000 مم مع توسعات التبين

وأشار جهاز تنمية مدينة 15 مايو في بيان، إلى أن سبب قطع المياه عن المناطق المذكورة هو قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المياه بربط خط الدعم قطر 1000 مم مع توسعات التبين والمغذي لبعض مناطق مدينة 15 مايو.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال هذه فترة الانقطاع

وطالب جهاز مدينة 15 مايو في البيان بالمواطنين من قاطني المناطق المتأثرة بقطع المياه، وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

توقف ضخ المياه برأس غارب والغردقة والزعفرانة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ مما أدى إلى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدن رأس غارب والغردقة والزعفرانة.

إعادة ضخ المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر المنشور المواطنين بترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسي.