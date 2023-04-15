هاني عادل لـ«أنا والقناع»: أتقبل النقد المفيد.. ولما بتشتم ببقى نفسي أرد (فيديو)

قال الفنان هاني عادل، إنه يتقبل النقد الذي به أمور تفيده، ولا يتقبل النقد الذي به شتيمة: «لما بشوف شتيمة ببقى نفسي أشتم اللي شتمني، بيبقى نفسي أرد كبني آدم، لذلك يكون رأي الناس فيّ كإنسان مهذب يجب أن يرد بأدب أمر صعب للغاية وطوق حول رقبتي، والأدب ساعات بيبقى صعب».

يستفيد من النقد

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على قناة «الحياة»: «في بعض الأوقات كُنت أُنتقد بشكل صعب جدا، وعموما أستفيد من النقد عدا الأشخاص الذين يحولونه إلى أمر شخصي، لكن في العموم أنا مش مهتم بالنقد ولا يفرق معايا، عندنا نقاد متعودين على شكل معين من أشكال التمثيل، عاوزينه يفضل زي ما هو من زمان، لكن الحقيقة مش لازم الناس كلها تمثل كده».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.