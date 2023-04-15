هاني عادل لـ«أنا والقناع»: لا أعيش بقلب درويش.. «إحنا لسه بنتعلم نبقى بني آدمين»

أكد الفنان هاني عادل أنه لا يعيش بقلب درويش، موضحًا: «هذا الأمر يعني أن تكون صوفيا، أي تتسلم بالتحلي والتخلي والتجلي، إحنا في مرحلة أقل من كده بكتير، إحنا لسه بنتعلم نبقى بني آدمين».

هاني عادل: لا أحاول أن أرضي كل الناس

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على قناة «الحياة»: «بطلت أخبي مشاعري، وشايف إن الأفضل هو التعبير عما يدور بنفسي، لأن هناك أشخاص سيفهمونني، ولا أحاول أن أرضي كل الناس، هذا الأمر مرضٍ للغاية».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.