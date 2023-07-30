اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن»، واحدة من الخدمات التي تقدمها الجريدة للطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج بعد إعلانها رسميا خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة، اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن» من خلال الخطوات التالية:

الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنـــــــا.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- اختيار الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- اختيار المحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن.

روابط الوطن للحصول على نتيجة الثانوية العامة

ووضعت الوطن عدة روابط يمكن للطلاب وذويهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلالها وهي:

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة

وجاءت مؤشرات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%، الرياضيات التطبيقية 88.5%، الأحياء بلغت 90.6%، الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%، الجيولوجيا 91.1%، علم النفس والاجتماع 93.9%، الكيمياء 88.9%.

فيما بلغ النجاح في مادة التاريخ 90.2%، الجغرافيا 91.6%، الفيزياء 91%، اللغة العربية 90%؜، اللغة الأجنبية الثانية 91%، واللغة الأجنبية الأولى 91.3%.