توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر للبنين والبنات والمصروفات الدراسية

تشغل توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر للبنين والبنات، عقول طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الالتحاق بتلك الكلية خلال العام الجامعي الجديد المُقبل 2023/2024، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 رسميًا، حيث تم إعلانها يوم الخميس المُنصرم خلال مؤتمر صحفي بنسبة نجاح بلغت 46.63% لشعبة الأدبي، و59.34% لشعبة العلمي «علوم ورياضة».

توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر، وعنوان الكلية والمصروفات الدراسية.

ووفقًا لتوقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر، فإنّه من المتوقع أنّ يرتفع التنسيق بنسبة 1% أو أكثر مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الدرجات ونسبة النجاح، حيث جاء تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر القاهرة بنين العام الماضي تخصص عام من مجموع 533 درجة أي بنسبة 82%، بينما جاء تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر القاهرة للبنات تخصص عام من 577 درجة بنسبة 88.77%.

عنوان كلية العلوم جامعة الأزهر

وفيما يخص عنوان كلية العلوم جامعة الأزهر للبنين فإنّه يقع في مجمع الإدارات بمدينة نصر داخل جامعة الأزهر، وتقع كلية العلوم جامعة الأزهر للبنات في شارع يوسف عباس بمدينة نصر داخل جامعة الأزهر للبنات.

مصروفات كلية العلوم جامعة الأزهر

وفي بيان سابق، أعلنت جامعة الأزهر مصروفات كلية العلوم، والتي يتم دفعها خلال تقديم الأوراق أثناء أعمال التنسيق الإلكتروني والتي تأتي كالتالي:

مصروفات كلية العلوم جامعة الأزهر: «انتظام مستجد» 570.5 جنيه.

مصروفات كلية العلوم جامعة الأزهر: «انتساب مستجد» 770.5 جنيه.

مصروفات كلية العلوم جامعة الأزهر: «سنوات سابقة» 770.5 جنيه.

مصروفات كلية العلوم جامعة الأزهر: «إعادة قيد مستنفذين» 765.5 جنيه.

مصروفات التحويلات لخارج الكلية 105 جنيهات، وداخل الكلية 210 جنيهات.

مصروفات سنوات النقل للفرق الثانية والثالثة والرابعة «مستجد انتظام»: 435.5 جنيه.

مصروفات سنوات النقل للفرق الثانية والثالثة والرابعة «انتساب»: 640.5 جنيه.

مصروفات سنوات النقل للفرق الثانية والثالثة والرابعة المحولون من الخارج: 3500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأساسية.