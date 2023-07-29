تقدم الأعمال بمحطة العاصمة للقطار الكهربائي السريع (صور)

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تقدم الأعمال بمحطة العاصمة للقطار الكهربائي السريع ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار «العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح»، إذ يمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح.

تفاصيل الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق، في تقرير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن الخط الأول من القطار الكهربائي السريع يمتد بطول حوالي 675 كم و21 محطة منهم 13 محطة قطار سريع و8 محطات إقليمية، موضحة أن السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة، أما عن القطارات الكهربائية الإقليمية فتبلغ سرعتها 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

خبيرة: القطار الكهربائي يوفر آلاف فرص العمل

أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستات، لـ«الوطن»، أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيسهم في خلق مناطق تنموية كبيرة على جانبيه، ويوفر آلاف فرص العمل للشباب، موضحة أن المشروع يتم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية.

ونوهت الدكتورة داليا يونس، إلى أهمية المشروع خاصة في خدمة الموانئ البحرية، ويأتي بالتزامن مع خطة وزارة النقل لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

أهم المعلومات عن محطة العاصمة

- محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف «LRT».

- تعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية.

- تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية.

- تخدم جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

- تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط.

- تتضمن المحطة مخططا لسير حركة الركاب من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة.

- تشتمل المحطة على أربعة أرصفة.

- يتوافر بالمحطة المصاعد الكهربائية والسلالم لتسهيل تنقل الركاب.