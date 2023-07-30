روابط عدة يتناولها الطلاب خلال الفترة الماضية باعتبار أنها موثقة وستعرض نتائجهم، إلا أن وزارة التربية والتعليم أتاحت رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فضلا عن روابط موقع «الوطن» التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج فور ظهورها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي من الشعبتين الأدبية والعلمية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع النتيجة من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة من الوطن

علنت بوابة «الوطن» عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023، وللتسجيل يرجى اتباع الآتي للحصول عليها قبل الآخرين:

- الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنـــــــا.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- اختيار الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- اختيار المحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن.

روابط الوطن للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة

مؤشرات النجاح في الثانوية

وجاءت نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، كالتالي:

- الجغرافيا 91.6%.

- الفيزياء 91%.

- اللغة العربية 90%؜.

- اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.

- الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.

- الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- الأحياء بلغت 90.6%.

- الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

- الجيولوجيا 91.1% .

- علم النفس والاجتماع 93.9%.

- الكيمياء 88.9%.

- التاريخ 90.2%.