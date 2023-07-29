مصدر بـ«التعليم:» مجاميع الثانوية العامة 2023 والتنسيق أقل من العام الماضي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجأة بملامح نتيجة الثانوية العامة 2023 مشيرا إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 أعلى من العام الماضي بمعدل يزيد عن 3%، لكن المجاميع نفسها أقل من العام الماضي لذلك سيقل تنسيق قبول الجامعات قليلا، أو يكون مثل السنة الماضية دون زيادة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن الشريحة الأكبر التي حصلت على مجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2023 تتراوح بين 50 % إلى 65%، من بين كل الشرائح الأخرى، تليها الشريحة من 70% إلى 80%، ولكن الأقل هي التي حصلت على 95% فأكثر.