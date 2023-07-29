«صحة المنوفية»: إنشاء مستشفى جديد في مدينة السادات بسعة 80 سريرا

تشهد محافظة المنوفية، طفرة كبيرة في المجال الطبي الذي يتم تطويره بشكل واضح، حيث تم البدء في تنفيذ مستشفى أشمون الجديدة، وكذلك مستشفى الشهداء المركزي، فضلا عن وضع خطط جديدة لإنشاء عدد من المستشفيات والمراكز المتخصصة، منها إنشاء مستشفى جديد في مدينة السادات لخدمة المدينة وجميع المراكز المجاورة.

إنشاء مستشفى جديدة في السادات

وأكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، أن المنظومة الصحية في المحافظة تشهد تطويرا كبيرا على مستوى إنشاء المستشفيات وتطوير وتجديد والتوسعة في أخرى، موضحاً الاتفاق بين وزارة الصحة وجهاز مدينة السادات لإنشاء مستشفى جديدة في المدينة في إطار التعاون المشترك وبتكلفة مالية كبيرة.

البدء في تنفيذ المشروع قريبا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص الأرض التي سيقام عليها المستشفى، ووضع الاعتمادات المالية وفق الدراسات المعتمدة، وسيتم ترسية المشروع والبدء في تنفيذه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية قبل بدء تنفيذ المشروع والذي سيصبح تابعا إداريا للمنظومة الصحية في مديرية الصحة.

وأوضح، أن المستشفى تتكون من 80 سريراً، وسيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة ووضع خطة لسرعة التنفيذ، مؤكداً أن المشروع العملاق يخدم كل أبناء محافظة المنوفية وليس مركز السادات فقط.