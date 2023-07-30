يُمكن لطلاب الثانوية العامة، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي الدور الأول، عن طريق موقع «الوطن» عبر رابط مخصص لتسجيل بيانات الطلاب وإرسال النتيجة فور ظهورها، وأعلنت وزارة التعليم، أنَّ نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق، من أجل خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي الدور الأول

وبالاسم فقط يمكنك استلام نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي الدور الأول، من رابط «الوطن»، من خلال تسجيل وملء البيانات المطلوبة، على النحو التالي:

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- تحديد الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- البريد الالكتروني.

- رقم التليفون.

- الضغط على سجل الأن لتصلك تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها.

موعد نتيجة الثانوية العامة

ويُعلن الدكتور رضا حجازي رسميًا نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها.

وقبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح الطلاب في مواد الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي ارتفعت عن العام الماضي، وتتراوح بين 78 إلى 79%.

أدى امتحانات الثانوية العامة 2023 التي بدأت في 12 يونيو الماضي وانتهت في 13 يوليو الجاري عدد 783 ألفا و52 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، وذلك من خلال توزيعهم داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وأكدت وزارة التعليم أنّ كنترولات الثانوية العامة انتهت من مراجعة درجات طلاب نتيجة الثانوية العامة، دون أي تدخل بشري.