إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، منذ قليل، على طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي الساحلي عند علامة الكيلو 90، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

نقل المصابين للمستشفى

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم السبت، مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وعمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية اللازمة حسب متطلبات كل حالة على حدة، لحين تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الساحلي إلى موقع حادث طريق مطروح الإسكندرية، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.