آخر موعد للتقديم على وظائف شركة البترول ورابط التسجيل

حددت شركة السويس للزيت يوم الأربعاء 2 أغسطس المقبل كآخر موعد للتقديم بطلبات التعيين من الراغبين في شغل عدد من الوظائف التي أعلنتها الشركة بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول عدد من التخصصات التالية للعمل بالمركز الرئيسي والحقول «مهندس تخطيط بخبرة مناسبة-مهندس تفتيش-هندسي بخبرة مناسبة».

رابط التقديم لشغل وظائف شركة البترول

وكشفت شركة السويس للزيت أنه على الراغبين في التقديم للوظائف المطلوبة وتنطبق علية الشروط ان يقوم بملئ الإستمارة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وطالبت شركة السويس للزيت المتقدمين لشغل الوظائف في التخصصات التي أعلنت عنها الالتزام بالآتي بملء جميع البيانات إن أمكن بشكل صحيح ودقيق باللغة العربية لافتا إلى أنه في حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

وأشارت شركة السويس للزيت إلى أنه في حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعد التقديم لاغيا، لافتا إلى أنه يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصي المفعل على البوابة فقط.

دعم الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البترولي

وأعلنت شركة السويس للزيت أنها تعمل في مجال البحث والاستكشاف وانتاج الزيت والغاز فى مناطق إمتيازها فى 4 حقول، لافتا إلى أنها تمتلك امتيازين فى منطقة خليج السويس وامتيازا آخر فى محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، والذي يعرف باسم حقل دسوق، إضافةً الي تحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البترولية.