رفع وإزالة حاجز الرؤية المتهالك أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لأي شكاوى أو مشكلات تتعلق بالصرف الصحي أو مياه الشرب أو الحرائق أو الإشغالات أو أي تجاوزات بالشارع، والتعامل الفوري حيال المشكلة من أجل سلامة المواطنين وذلك تحقيقا للمصلحة لعامة وأمن وسلامة المواطنين على مستوى العاصمة والحفاظ على المنشآت الحيوية.

إزالة حواجز

وفي سياق متصل، قامت المهندسة فاتن إبراهيم محمد، رئيس حي الأزبكية بالقاهرة، من خلال المتابعة الميدانية بالحي بالتعاون مع شركة ارتقاء بالقيام برفع وإزالة حاجز الرؤية المتهالك من أعلى كوبرى أكتوبر بنطاق الحي لتسيير الحركة المرورية وإرجاع الشيء لأصله وإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق الحي وجاري المتابعة المستمرة.