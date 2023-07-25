نائب محافظ القاهرة يتابع تنفيذ قرار إزالة أمام مول شهير بمدينة نصر.. «صور»

قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة للتصدي لكل أنواع المخالفات، لاسيما المخالفات الإنشائية، بحضور اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينه نصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإزالات وشرطة المرافق.

أسفرت الحملة، عن تنفيذ قرار إزالة بشارع عطية الصوالحي، أمام مول شهير، وجارِ المتابعة المستمرة لما يستجد، وشدد نائب المحافظ على تكثيف الحملات والجهود اليومية للتصدي لأي مخالفات على الفور وإزالة الإشغالات.

غلق المحلات المخالفة

كما قامت أجهزة حي شرق مدينة نصر في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لغلق وتشميع المحلات التجارية المخالفة، بغلق وتشميع ورشة ميكانيكي وسمكرة سيارات وقطع غيار سيارات بعمارة 61 السويسري بالحي العاشر، وذلك لإدارتها بدون ترخيص.

تطوير ميدان الحدائق

من ناحية أخرى، قام الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بإجراء جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع، كما قام بالمرور بنطاق حى حدائق القبه ويرافقه رئيس الحي، وذلك لمتابعة أعمال تطوير ميدان الحدائق مؤكدا على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحي.