محمد كريم يلعب بطولة Iron Ribbon عن القتل الرحيم.. مأخوذ من قصة حقيقية

يستعد الفنان محمد كريم لعب دور البطولة في فيلم Iron Ribbon مع المخرج جاريك مار سيزيسكي، وذلك على حسب ما كشفته مجلة فارايتي.

الفيلم للمخرج Jarek Marszewski

من المقرر أن يدور الفيلم الجديد في إطار من الرومانسية، حيث يدور حول قصة الفنانة البولندية الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا ويقوم بإنتاجه كلا من دانييلا جونيلا وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز.

البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا كانت ذاع صيتها في بدايات القرن الماضي في بولندا واوروبا، وبعد شهرتها قتلت خطيبها.

محمد كريم يقدم دور الدكتور روسي

الفنان المصري محمد كريم سيظهر في دور طبيب روسي يحاول إنقاذ خطيب الفنانة البولندية، وتم الكشف عن تفاصيل الفيلم في سوق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76.

يذكر أن آخر حضور عالمي لمحمد كريم كان خلال وجوده فى سوق مهرجان كان السينمائي حين شارك في سوق الفيلم مع نخبة من الفنانين العالميين

آخر أعمال محمد كريم في السينما كان فيلم يوم للموت الذي شارك فى بطولته مع الفنان العالمي بروس ويليس والمخرج ويز ميللر.