«صندوق الإدمان» يوضح خطوات التحاق المتعاطي بمستشفيات التعافي

يقدم الخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العديد من الخدمات مجانا وفي سرية تامة، إذ يعد أحد أهم الآليات الفاعلة في التعامل مع مشكلة الإدمان والتعاطي، من خلال تقديم معلومة عن المخدرات وتعاطيها، أو توجيه لأماكن الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية المتخصصة في الإدمان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استقبال المتعاطي في مستشفيات التعافي، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

«صندوق الإدمان» يوضح خطوات استقبال المتعاطي في مستشفيات التعافي

- في البداية يقوم المتعاطي الراغب في تلقي العلاج والتعافي، بالتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، 16023.

- يتم وضع الحالة على قائمة الانتظار لتحويله إلى إحدى المستشفيات التابعة للخط الساخن للصندوق.

- تستقبل المستشفيات التي تقدم الخدمة لمتعاطي المخدرات، الحالة المحولة لها من الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- ثم بعد ذلك تبدأ جلسة الأخصائي النفسي، بإجراء مقابلات مع المرضى.

إعداد تقرير يتضمن تقييما إكلينيكيا عن كل حالة للتعامل معها

- ملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية.

- يتم عقد جلسة مع الطبيب المعالج للكشف على المريض، وعمل جلسات تحفيزية لهم.

- إعداد تقرير يتضمن تقييما إكلينيكيا عن كل حالة.

- يقوم كل من الطبيب المعالج والأخصائي بمتابعة الحالات القدامى.

- يتم تحديد المرضى الذين سوف يتم علاجهم بالقسم الداخلي بالمستشفى.

- يقوم أخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات بمتابعة الإجراءات التي يحتاجها المرضى.