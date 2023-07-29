صندوق مكافحة الإدمان يعلن آخر موعد للتقديم في 280 وظيفة بـ4 محافظات

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطيالتابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في تلقي طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية: «الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان»، حيث يستمر التقديم حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

التقديم حتى يوم 10 أغسطس المقبل

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم للوظائف وطريقة التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ‏http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2

ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg).

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية

يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية للوظائف الشاغرة، وفي حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.