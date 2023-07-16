280 وظيفة خالية في صندوق مكافحة الإدمان.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لليوم الثاني، طلبات لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع أحد المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة، بمحافظات «الشرقية، ودمياط، وسوهاج، وأسوان».

اجتياز المقابلة الشخصية

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الراغبين في شغل الوظائف، يمكنهم معرفة مزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط وطريقة التقديم، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية، عبر الرابط http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2، وتقديم وإرسال السيرة الذاتية عبر الرابط http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create، أو على البريد الإلكتروني التالي drugcontrol1@drugcontrol.org.eg.

وتابع أنّه يتم إرسال السيرة الذاتية موضحا بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال بمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وحال التساوي تكون الأولوية للأعلى تقديرا، وآخر موعد للتقديم يوم 10-8-2023.