بدء توافد الجمهور على حفل كايروكي رغم ارتفاع درجات الحرارة 

بدأ عدد كبير من الجمهور في التوافد على حفل كايروكي، الذي يقام بمركز المنارة في التجمع الخامس، بعد قليل، وذلك رغم ارتفاع درجة الحرارة.

تفاصيل حفل كايروكي الخميس الماضي

وشهد حفل كايروكي، الخميس الماضي، غناء الفرقة لأول مرة ألبومها الجديد «روما»، بالإضافة إلى أغنياتهم القديمة، وأغنيات مسلسل «ريفو»، وباقة متنوعة من أغنياتهم المحببة للجمهور، ومن المتوقع أن يشهد حفل كايروكي اليوم، العديد من المفاجآت الخاصة للجمهور.

وشهد حفل الخميس، حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية؛ إذ تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل «لايڤ»، حضوره «أونلاين» في أي مكان يتواجد به، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح، والجمهور الذي يحضر الحفل «لايڤ».