«الزراعة» توضح مواصفات فسائل النخيل الجيدة.. أهمها الخلو من الأمراض

كشف المعمل المركزي للنخيل التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن شروط اختيار فسيلة النخيل للزراعة، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر سبتمبر المقبل، حيث تشهد زراعة النخيل نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية.

مواصفات فسيلة النخيل الجيدة

وأوضح المركز أن هناك عدة مواصفات للفسيلة الجيدة للنخيل أهمها أن يكون لها مجموع جذري ومجموع خضري جيد، وتكون النخلة الأم خالية من الأمراض الفطرية والحشرية وبخاصة سوسة النخيل الحمراء التي تعتبر الآفة الأكثر ضررا بالنخيل في مصر، كما يجب اختيار الفسيلة وقت حمل الأم، وألا يقل عمر الفسيلة عن 4 أعوام، كما لا يقل وزنها عن 8 كيلوجرامات.

وأشار المعمل المركزي للنخيل إلى أن مصر تتميز بتعدد الأنواع المنزرعة بها، وهي الأصناف الرطبة وتزرع في محافظات الوجه البحري، ومنها الحياني والزغلول والعرابي والبارحي والسماني.

أصناف النخيل التي تزرع في الوجه القبلي

أشار المعمل إلى أن هناك أيضا الأصناف نصف الجافة وتُزرع في محافظة الجيزة والفيوم مثل السيوي والعامري والمجدول، أما الأصناف الجافة فتزرع في الوجه القبلي حيث درجات الحرارة المرتفعة، مثل السكوتي والبرتموتة والبركاوي والجنديلة.

ويزرع النخيل في شهري فبراير وسبتمبر من كل عام، وينتج المعمل المركزي للنخيل فسائل النخيل من الأصناف عالية الجودة مثل البارحي والمجدول، والتي انتشرت زراعتها في الآونة الأخيرة، خاصة في منطقة توشكى، حيث تتمتع بشعبية كبيرة وسمعة تصديرية عالية، خاصة في أسواق الخليج والسوق الأوروبية.