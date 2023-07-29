السيطرة على حريق نشب في محل منتجات ألبان بوسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أحد المحال التجارية الشهيرة المتخصصة فى بيع المواد الغذائية والألبان، بمنطقة محرم بك، وسط محافظة الإسكندرية، دون وقوع إصابات، فيما اقتصرت الخسائر على الجانب المادي.

تفاصيل حريق الإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بنشوب حريق هائل بأحد المحال التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية، دون ورود أنباء عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة محرم بك ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرت عملية السيطرة على النيران.

جهات التحقيق تكثف الجهود للوقوف على أسباب الحريق

وتكثف جهات التحقيق المعنية من تحقيقاتها لمعرفة أسباب نشوب الحريق، وإذا ما كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث، وبحسب المؤشرات الأولية، فإنه حدث نتيجة ماس كهربائي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.