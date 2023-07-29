جدول امتحانات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد.. يبدأ غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن جدول الامتحانات التحريرية والإلكترونية والمقابلات الشخصية للطلاب الجدد، للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم تحديد غدا لبدء انطلاق الامتحانات.

وكشفت الشركة عن جدول امتحانات القبول كالتالي:

- الأحد، 30 يوليو: امتحان تحريري وإلكتروني لطلاب القليوبية ومدن القناة.

- الإثنين، 31 يوليو: امتحان تحريري وإلكتروني لطلاب القاهرة والشهادة الأزهرية.

جدول امتحانات القبول بالمدرسة الفنية لمياه الشرب بمسطر

- الثلاثاء، 1 أغسطس: امتحان تحريري وإلكتروني لطلاب القاهرة والشهادة الأزهرية.

- الأربعاء، 2 أغسطس: إجراء المقابلات الشخصية لطلاب القليوبية ومدن القناة.

- الخميس، 3 أغسطس: إجراء المقابلات الشخصية لطلاب القاهرة والشهادة الأزهرية.

وأعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف بمسطرد، عن كشف بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بالمدرسة من مدن القاهرة والقليوبية ومدن القناة لأداء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية للعام الدراسي 2023-2024

المستندات المطلوبة لدخول الامتحان

وشددت شركة مياه الشرب على ضرورة التزام الطلاب، بإحضار أصل الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، أو بيان النجاح، وأصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان، ولن يُسمح للطالب بدخول الامتحان أو إجراء مقابلات دونها، مع توقيع ولي أمر الطالب على طلب الالتحاق بعد تدوين البيانات والتوقيع عليها، حيث يتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.