محافظة القاهرة تواصل ترشيد الكهرباء بالمنشآت الحكومية والشوارع (صور)

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الموارد المتاحة وتحقيق التوازن البيئي، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة تكثيف الإجراءات من الأحياء من خلال المتابعة الميدانية والإشغالات وفصل التيار الكهربائي عن الشوارع والميادين والمباني الحكومية وواجهات المحلات مع مراعاة الصالح العام وخفض إضاءة الإعلانات أعلى كوبري أكتوبر وشارع منشية الصدر.

ترشيد استهلاك الكهرباء في حدائق القبة

أجرى محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، جولة لمتابعة فصل التيار الكهربائي عن الإعلانات بالشوارع بنطاق الحي، مع متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع مصر والسودان وواجهات المحلات.

خفض إضاءة واجهات المحلات في شرق مدينة نصر

في حي شرق مدينة نصر، تابع اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة وواجهات المحلات والإعلانات في محيط مبنى السراج بالكامل وجميع المحلات المحيطة وشارع عطية الصوالحي وفي قطاعات أخرى، كما تم خفض الإضاءة في الإعلانات أمام المبني التكنولوجي مع التركيز على واجهات المحلات والإعلانات في محيط مبني عمر أفندي وماركت سعودي وجميع المحلات المحيطة بشارع سمير عبد الرؤوف وامتداد مكرم عبيد.