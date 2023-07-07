شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية بالدقهلية.. اعرف المجموع من كام

يرغب الكثير من الطلاب الانضمام إلى المدارس الفنية بمختلف التخصصات سواء التمريض أو التجارية أو الزراعية والصناعية في محافظة الدقهلية، خاصة بعد قيام المحافظة باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5%.

شروط القبول بمدارس الثانوي الفني التجاري والزراعي والصناعي بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان له عن تحديد المديرية شروط قبول الطلاب في مختلف المدارس الفنية منها مدارس الزراعية والتجارية والصناعية التي يتعين على الطلاب الحصول علي المجموع المحدد من قبل المديرية والحد الأدنى كالآتي:

- الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي الفني الزراعي بالدقهلية هو 140 درجة نظام الـ3 سنوات خدمات.

- الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي الفني الصناعي بالدقهلية هو 165 درجة للثانوية الصناعي خدمات نظام 3 سنوات.

- الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي الفني التجاري بالدقهلية هو 140 درجة للثانوية التجارية خدمات نظام 3 سنوات

- الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي الفني الفندقي بالدقهلية هو 175 درجة للثانوية الفندقية الخدمات

وأتاحت المديرية التقديم لتنسيق الثانوي الفني من خلال موقع محدد من قبل وزارة التربية والتعليم من هنا، إذ يمكن للطلاب الدخول علي الموقع واختيار تنسيق الثانوي الفني واختيار المحافظة والتخصص والتقديم بها.

شروط القبول بمدارس التمريض الفني بالدقهلية

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان له عن شروط القبول في مدارس التمريض الفني بمحافظة الدقهلية من ضمنها الآتي:

- أن تكون الطالبة حاصلة علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولي أو ثانية.

- أن تكون الطالبة من أبناء نفس المحافظة التي تتمتع بها دراسة المرحلة الإعدادية، وأن تكون من نفس المركز الإداري التابع له المدرسة المتقدمة لها في نفس عام التقدم.

- أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج طول مدة الدراسة

- عدم النقل من محافظة لأخرى.

- الالتزام بقبول المجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

التقديم إلى مدارس التمريض الفني بداية من السبت 8 يوليو من يوم وتستمر لمدة 15 يوم