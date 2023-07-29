محافظ مطروح: فتح سوق علم الروم بإيجار رمزي لمتضرري حريق المول التجاري

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم السبت، مع متضرري حريق أحد المولات التجارية وسط شارع إسكندرية، بحضور النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، وجمال حماد عن الغرفة التجارية، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، ومحمد إبراهيم مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ومحمد جابر مدير الشؤون المالية بالمحافظة.

محافظ مطروح يستمع لمتضررين حريق المول التجاري

واستمع محافظ مطروح، اليوم، في قاعة مؤتمرات محافظة مطروح، لعدد من متضرري حريق المول التجاري، مؤكدا دعمه الكامل للمتضررين، مع صرف 10 آلاف جنيه لكل متضرر من أصحاب البضاعة وتحمل المحافظة ذلك من مواردها الذاتية لها.

فتح كود مؤسسي لتلقي تبرعات لمتضرري الحريق

وأضاف محافظ مطروح أنه جرى فتح الكود المؤسسي للمحافظة رقم 21000101 لقبول المساهمات من رجال الأعمال والمجتمع المدني والأفراد لدعم المتضررين والمشاركة في التعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحريق والتخفيف عنهم.

فتح سوق علم الروم بإيجار رمزي

وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم وضع حل مؤقت للمتضررين من الحريق بفتح سوق علم الروم بإيجار رمزي، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات وفق الإجراءات والضوابط في ذلك الشأن، كما جرى تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة سلامة المبنى الإنشائية والأضرار الناتجة عن الحريق مع وضع عدد من التوصيات سيتم تنفيذها، وضرورة الحصر الدقيق المتضررين بالفعل ومراجعتها من خلال لجنة شعبية.