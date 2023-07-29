وزير طاقة روسيا: نتطلع لصياغة مواقف مشتركة مع دول أفريقيا عقب قمة بطرسبورج

أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، عن تطلعه لصياغة مواقف مشتركة مع الدول الأفريقية الصديقة في المحافل الدولية، فيما يتعلق بالطاقة ومنظمة أوبك والدول المصدرة للغاز، وذلك بعد انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

شولجينوف: نستهدف تعزيز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية

وأضاف «شولجينوف»، خلال تصريحات خاصة لـ«إكسترا نيوز»، على هامش القمة الأفريقية الروسية الثانية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، أنَّنا «نستهدف تحسين وتعزيز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية عقب انتهاء هذه القمة».

استكمال المناقشات عبر المنصات الدولية

وتابع وزير الطاقة الروسي، «علينا جميعًا ألا ننسى ما تم مناقشته هنا خلال القمة بل يجب البناء على ما حدث من مناقشات عبر المنصات الدولية واللقاءات الثنائية واستكمال مناقشة الموضوعات.. لصياغة مواقف مشتركة مع الدول الأفريقية الصديقة في المحافل الدولية».

وأشار «شولجينوف»، إلى أهمية القمة قائلًا: «نعمل على صياغة موقف مشترك حالياً يتعلق بالطاقة ومنظمة أوبك والدول المصدرة للغاز، والقمة الأفريقية الروسية الثانية شهدت مناقشات جادة بشأن الطاقة وما يترتب عليها من تطوير للاقتصاد وتنمية الدول».