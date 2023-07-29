شركة الكهرباء تعلن آخر موعد للتقديم في اختبارات معهد القمة للتمريض

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنّ يوم الإثنين الموافق 31 من شهر يوليو الجاري 2023 هو آخر موعد لتقديم طلبات القبول للدفعة الجديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية في معهد القمة للتمريض للعام الدراسي 2023-2024 وهو معهد فني بنظام الخمس سنوات.

موعد اختبارات القبول للطالبات للمعهد

وكشفت شركة الخدمات الطبية عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد اختبارات القبول.

- الثلاثاء 1 أغسطس المقبل 2023 امتحان إملاء لغة عربية في تمام الساعة التاسعة صباحا.

- الثلاثاء 1 أغسطس المقبل 2023 امتحان إملاء لغة إنجليزية في تمام الساعة التاسعة صباحا.

- الثلاثاء 1 أغسطس المقبل 2023 امتحان إملاء حاسب آلي في تمام الساعة التاسعة صباحا.

تعليمات للمتقدمين لأداء الاختبارات بالمعهد

وطالبت شركة الخدمات الطبية عبر المنشور الطالبات بالالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للاختبارات على أن يستبعد الملف في هذه الحالات:

* في حال غياب أي طالبة عن الاختبار ولا يسمح لها بإعادة الاختبار

* صدور أي سلوك غير لائق من الطالبة تجاه زميلاتها أو الملاحظين في اللجنة أو العاملين بالمعهد

* إذا لم تجتاز الطالبة الاختبارات «درجة النجاح في كل اختبار 7 درجات»

* إعلان نتيجة الاختبارات على جروب الوتس آب للمتقدمين في المعهد

* إعلان موعد كشف الهيئة للطالبات اللاتي اجتزن اختبارات القبول السابقة على جروب الوتس آب للمتقدمين في المعهد.

قالت الشركة إنّ معهد القمة للتمريض يهدف إلى مواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهلة داخل مستشفيات وعيادات الشركة وخارجها، لافتة إلى أنّ المعهد يتخرج منه ممرضات مؤهلات علميًا وأخلاقيًا على أعلى مستوى.