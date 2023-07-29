رئيس هيئة نظافة القاهرة: تخفض إنارة الشوارع 75% لترشيد استهلاك الكهرباء

أكّد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة، تكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين بالشوارع الرئيسية والفرعية، إذ تم فصل إنارة كل الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكباري والمحاور وأعلي العقارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والإدارة المركزية للإنارة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة في تطبيق منظومة تخفيض استهلاك الكهرباء.

التعامل مع إعلانات الشوارع

وأجرى «الشرشابي» جولة في محور العروبة بصلاح سالم بالقاهرة مرورًا بمنطقة الخليفة حتى الملك الصالح والكورنيش الشمالي والجنوبي والمحاور الرئيسية وشارع الميرغني والخليفة المأمون ومصر الجديدة وألماظة والنزهة وجوزيف تيتو لمتابعة خفض استهلاك الكهرباء.

ووجه رئيس هيئة النظافة، المهندس مصطفي إمام، رئيس الإدارة المركزية للإنارة، ومديري الانارة بالمناطق الأربعة ومشرفي المحاور بالربط التام مع عمليات الانارة والعمليات الرئيسية بالهيئة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع الإعلانات بالشوارع والتأكّد من تطبيق المنظومة في ترشيد استهلاك الطاقة للإعلانات والأعمدة بكل أرجاء القاهرة.

خطة ترشيد الكهرباء

شارك في الجولة المهندس مصطفي إمام، رئيس الإدارة المركزية للإنارة، ومديري المحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة، والتي يجرى تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقًا للمصلحة العامة.