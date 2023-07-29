سبب حظر نزول البحر بالإسكندرية ومطروح رغم تحسن الطقس.. «الراية حمرا»

انكسرت الموجة الحارة بعد أن استمرت طوال أيام شهر يوليو وعادت درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على كل الأنحاء، إلا أنه رغم ذلك فقد منعت محافظة مطروح السباحة ونزول مياه البحر المفتوح من اليوم السبت 29-7-2023 حتى يوم الاثنين 31-7-2023.

وقررت المحافظة منع نزل المصطافين إلى البحر في شواطئ عجيبة والأبيض وكورنيش الأبيض الجديد وأم الرخم ومينا حشيش وغيرها من شواطئ البحر المفتوح، وذلك لارتفاع الأمواج بها.

حظر نزول البحر بالإسكندرية

كما قررت محافظة الإسكندرية أيضًا حظر نزول مياه البحر ورفعت الراية الحمراء بسبب ارتفاع الأمواج، ونصحت المصطافين بالاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ.

نصائح للمصطافين

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الإشغال بالشواطئ متوسطة وتزداد خلال ساعات اليوم، ونصحت المصطافين بعدم إلقاء المخلفات وبقايا المأكولات في البحر أو على الشواطئ للحفاظ على نظافتها، وشددت على عدم خروج المواطنين إلى الشاطئ بملابس البحر للحفاظ على الآداب العامة للطريق.

ممنوعات على الشواطئ

ونصحت المواطنين بأن هناك عدة أمورة ممنوعة على الشاطئ وهي على النحو التالي:

- الإكرامية ممنوعة ليس من حق العامل فرضها عليك.

- ليس من حقك العمال وضع شمسية أمامك.

- دورات تغيير الملابس مجانا.

أرقام للتواصل مع الإدارة المركزية

ونصحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الموطنين بالتواصل معها في حال التعرض لمشكلة من خلال الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

أرقام شكاوى شاطئ النخيل

01220030103

01203986324

01277631661

01226325968