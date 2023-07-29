سبب حظر نزول البحر بالإسكندرية ومطروح رغم تحسن الطقس.. «الراية حمرا»
كتب:
صفية النجار
06:20 م | السبت 29 يوليو 2023
المصيف
انكسرت الموجة الحارة بعد أن استمرت طوال أيام شهر يوليو وعادت درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على كل الأنحاء، إلا أنه رغم ذلك فقد منعت محافظة مطروح السباحة ونزول مياه البحر المفتوح من اليوم السبت 29-7-2023 حتى يوم الاثنين 31-7-2023.
وقررت المحافظة منع نزل المصطافين إلى البحر في شواطئ عجيبة والأبيض وكورنيش الأبيض الجديد وأم الرخم ومينا حشيش وغيرها من شواطئ البحر المفتوح، وذلك لارتفاع الأمواج بها.
حظر نزول البحر بالإسكندرية
كما قررت محافظة الإسكندرية أيضًا حظر نزول مياه البحر ورفعت الراية الحمراء بسبب ارتفاع الأمواج، ونصحت المصطافين بالاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ.
نصائح للمصطافين
وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الإشغال بالشواطئ متوسطة وتزداد خلال ساعات اليوم، ونصحت المصطافين بعدم إلقاء المخلفات وبقايا المأكولات في البحر أو على الشواطئ للحفاظ على نظافتها، وشددت على عدم خروج المواطنين إلى الشاطئ بملابس البحر للحفاظ على الآداب العامة للطريق.
ممنوعات على الشواطئ
ونصحت المواطنين بأن هناك عدة أمورة ممنوعة على الشاطئ وهي على النحو التالي:
- الإكرامية ممنوعة ليس من حق العامل فرضها عليك.
- ليس من حقك العمال وضع شمسية أمامك.
- دورات تغيير الملابس مجانا.
أرقام للتواصل مع الإدارة المركزية
ونصحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الموطنين بالتواصل معها في حال التعرض لمشكلة من خلال الأرقام التالية:
أرقام شكاوى القطاع الشرقي
01270746490
01289252668
01119555946
01501297888
أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي
01220030103
01010453583
01225267276
01203986324
01225709553
أرقام شكاوى شاطئ النخيل
01220030103
01203986324
01277631661
01226325968