تجديد حبس عاملة في محل ملابس بالدقي بتهمة سرقة ربة منزل

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة في محكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاملة في محل ملابس، 45 يومًا للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة ذهب من إحدى السيدات خلال قياس الملابس داخل محل بدائرة قسم شرطة الدقي.

استدعاء الضحية للتعرف على المسروقات

وكانت جهات التحقيقات في مجريات التحقيق مع المتهمة، طالبت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، إضافة لاستدعاء الضحية والتعرف على المسروقات وسماع أقوالها.

تورط جواهرجي في القضية

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة في اعترافاتها حول الواقعة أرشدت عن جواهرجي باعت المسروقات له بعد قيامها بالواقعة، وجرى ضبطه.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث الدقي، إخطارا يفيد بورود محضر من موظفة، 40 عاما، مقيمة بالجيزة، بأنّها حال قياس ملابس، ومحاولة عاملة في المحل مساعدتها في ارتداء الملابس، سرقت الأخيرة مصوغات ذهبية منها دون أن تشعر، وبعد وصولها إلى منزلها اكتشفت السرقة واتهمت العاملة وتم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون

وقال المحامي أحمد عزت، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.