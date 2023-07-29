وفاة عامل غرقا أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء استحمامه بالرياح الناصري بدائرة قسم منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

غريق بالرياح الناصري في منشأة القناطر

تلقى اللواء احمد الوتيدى نائب مدير مباحث الجيزة، بلاغًا من الأهالي بوجود غريق بالرياح الناصرى بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور أمر نائب مدير المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

انتشال الجثمان

وبالانتقال والفحص تبين أن الغريق عامل عمره 24 سنة غرق أثناء استحمامه في الرياح، وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالفحص، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.