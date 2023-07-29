حبس 3 متهمين بحيازة 3 كيلو «استروكس» في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين لحيازتهم 3 كيلو استروكس بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بالضبط الشرعي لتحليلها، لبيان إذا كانت لمخدر الاستروكس من عدمه، وقررت عرض المتهمين على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات.

بداية البلاغ

وردت معلومات وأكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مفادها إتجار 3 أشخاص في مخدر الاستروكس، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين أثناء استقلالهم دراجة نارية، وبالتفتش عثر بحوزتهم على 3 كيلو من مخدر الاستروكس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

العقوبة المتوقعة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه.