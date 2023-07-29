والد صهيب عريس بورسعيد يروي اللحظات الأخيرة: أمه تنبأت بوفاته قبل الخطوبة

أثار نبأ وفاة سعيد خالد السعيد الشهير بـ«صهيب عريس بورسعيد»، حالة من الحزن، خاصة وأنه توفي أثناء حفل خطوبته مساء الخميس الماضي، وهو وسط أهله ومع عروسته، كما أنه كان دعا جميع أصدقائه إلى حفل خطوبته من خلال منشور كتبه على صفحته بـ«فيس بوك» قائلا: «هستنا كل أخواتي اليوم الزفة هنتجمع الساعة 7.30 عند القاعة الفرنسية».

أم صهيب عريس بورسعيد تنبأت بوفاته

وقال خالد السعيد والد صهيب عريس بورسعيد لـ«الوطن» إن والدته كانت في حالة ذعر ورفضت حضور الخطوبة بعد أن نظرت في عين ابنها في الصباح «قالت لي صهيب هيموت وحاولت إقناعها بالذهاب وحضرت لكنها رفضت شراء ملابس جديدة لحضور الحفل حتى سقط بين أيدينا متوفيا بأزمة قلبية».

وتابع أن ابنه كان طيبًا وحنونا عليه وعلى والدته، «كان صديقي ولا يتحمل علينا شيء ويقبل يدي ورجلي وأمه كذلك»، مؤكدا فراقه صعب جدًا علينا لكنها إرادة الله.

صهيب عريس بورسعيد دعا الجميع إلى خطوبته

وقال محمد عبده صديق صهيب عريس بورسعيد لـ«الوطن»، إنه دعا الجميع لحضور حفل خطوبته كما طلب أصدقاءه بزفة السيارات وأن يشارك فيها المئات وأكد لهم أنه سيزف في زفة تشهد لها الدنيا ولم يعرف أنه سيزف إلى وفاته.

وتابع: لم يشعر بأي تعب قبل الوفاة بل أنه كان يعمل في فرن قبل حفل الخطوبة بيوم وعندما سألته لماذا لم تسترح قال إنه يجمع مصروفات الخطوبة، موضحًا «حتى وقت الفرح كان يرقص ويغني معنا ومع عروسته وفي فترة الاستراحة ليجلس مع خطيبته فوجئنا بصهيب يخرج من الحجرة ويرفع يده مودعا المعازيم ثم قال لي الحقني صدري وجعني وسقط أرضا ونقلناه إلى المستشفى متوفيا».

كان اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد قد تلقى إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل 22 سنة مصاب بهبوط حاد في عضلة القلب وتوفي في الحال أثناء تقديم الإسعافات الأولية لهم وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.