عالم أزهري لـ«قناة الناس»: عليك بالمداومة على الطاعات ولو كانت قليلة

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ استغراق الإنسان في العمل لكسب رزقه يستغرق الكثير من الوقت والجهد ما قد يُفوت عليه أجر أداء السنن الرواتب ولا ينال حظا وافر من الأذكار والأوراد وقراءة القرآن.

«جبر» يوضح فضل المداومة على العمل الصالح

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «اعرف نبيك» المُذاع على قناة الناس، أنَّ المداومة على العمل وإن كان قليلاً من أفضل وأحب الأعمال عند الله «ولو كان قليلاً في المقدار ولكن المداومة تجعله عظيم الأثر والقدر والأجر».

«واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»

وتابع عالم الأزهر مستشهدا بحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وذلك ننصح به من يشغله طلب الدنيا بألا يفوته حظه من الآخرة.. والذكر أول النهار يُسمى الغدوة ويستحب قبل أو عقب صلاة الفجر.. والروحة بين العصر والمغرب وقت الهدوء من العمل ولو نصف ساعة ولا تفوت صلاة العصر.. وشيء من الدلجة معناه القيام قبل صلاة الفجر وصلاة ركعتين واحرص على النوم مبكرا وعدم السهر لاغتنام القيام في هذا التوقيت والدلجة معناها اللغوي الظُلمة».

وقال «جبر»، «لو مشغول طوال اليوم في أعمالك وأشغالك فإنَّ المواظبة والحرص على هذه الأعمال طوال العمر سيكرمك الله وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وأفضل حتى من قيام الليل كاملاً ولكن لمدة ليلتين أو ثلاثة ثمَّ الانقطاع تماما عن هذا العمل الصالح».