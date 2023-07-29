خبير استراتيجي: القمة الروسية الأفريقية نتاج لرغبة مصر في بناء أفريقيا شراكات مع الدول الكبرى

أكد الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القمة الروسية الأفريقية هي نتاج لسياسة مصر ورغبتها في عودة أفريقيا لبناء شراكات مع جميع الدول الكبرى وحدوث تبادل في جميع المجالات.

دلالات القمة الروسية الأفريقية

وقال أحمد السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن روسيا من أهم الدول التي تسعى للتعامل مع أفريقيا وحدوث تبادل تجاري واقتصادي معها، واغتنام الفرصة وبناء شراكات قوية بين الجانبين، بالإضافة إلى موقف أفريقيا الحيادي من الأزمة الروسية الأوكرانية.

تأثير الأزمة الروسية على أفريقيا

وتابع أن 40% من الحبوب التي تصل لأفريقيا تأتي من روسيا وأوكرانيا، بجانب أن قادة أفريقيا لديهم رغبة قوية في تعزيز الأمن الغذائي، والعمل على استصلاح الأراضي في أفريقيا لأن 60% من أراضي أفريقيا صالحة للزراعة.

حجم التبادل التجاري بين أفريقيا وروسيا

وأوضح أحمد السيد، أن حجم التبادل التجاري بين دول أفريقيا وروسيا يصل لـ18 مليار دولار، ونصيب مصر وحدها يصل لـ6 مليارات دولار نتيجة التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا مؤخرا.

قوة العلاقات الروسية المصرية

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن مصر قوة إقليمية مؤثرة وتسعى روسيا لتعزيز علاقتها مع مصر، واحتفلت الدولتان بمرور 80 عاما على تبادل العلاقات بين البلدين، كما أن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها روسيا في مصر خاصة «محطة الضبعة النووية، ومشروعات روسيا في منطقة قناة السويس».