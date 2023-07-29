رئيس جامعة المنيا يشيد باتفاقية التعاون مع «هيلدسهايم» الألمانية لتدريب الطلاب

زار الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جامعة هيلدسهايم الألمانية، لمتابعة أنشطة بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعتين، والممول من مؤسسة التعاون والتبادل الأكاديمي الألمانية DAAD في مجال ترميم الآثار، الذي يستهدف التدريب والتبادل الطلابي بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من كليتي الفنون الجميلة والآداب، ضمن مشروع «المرممون والآثاريون - ثقافة التفاهم والحفاظ وتفهم الثقافة المادية».

كان في استقبال رئيس جامعة المنيا الدكتورة ريجينا شولتر، مدير متحف رومير وبلتزسوس، مدير إدارة السياحة، وحسين محمد علي، مدير المشروع، والطلاب والباحثين ضمن وفد الجامعة المنضمين للمشروع

تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين

وأعرب فرحات عن سعادته بالزيارة وحسن الاستقبال، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الاتفاقية التي استمرت لمدة خمسة عشر عاما ومستمرة حتى 2025، متمنياً مزيداً من التنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين، في مجالات بناء القدرات العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الألمانية.

تكريم القائمين على المشروع من الجانب الألماني

شهدت الزيارة تسليم الدكتور عصام فرحات المتدربين شهادة إتمام الدورة لهذا العام، بالاحتفالية التي أقامها قسم الترميم بجامعة هيلدسهايم الألمانية، وألقي خلالها كلمة ختام الدورة التي أشاد فيها بمستوى طلاب جامعة المنيا المشاركين بهذه الدورة، وكرم القائمين على هذا المشروع من الجانب الألماني، وقد أثنى الطرفان على التعاون بين الجامعتين ونتائجه المثمرة.

وعلي هامش الزيارة قام رئيس الجامعة بجولة بصحبة ريجينا شولتر، داخل متحف رومير وبلتزسوس هيلدسهايم، الذي يضم مجموعة من الآثار المصرية، من أشهرها تمثال «حيم ايونو»، مهندس الهرم الأكبر، كما تفقد أيضاً كتدرائيتين ضما مجموعة نادرة من الآثار المنضمة لحفظ التراث باليونسكو.