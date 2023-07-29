«حليمة»: القمة الروسية الأفريقية تكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات العالمية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن القمة الروسية الأفريقية تكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات والأحداث التي شهدها العالم على مدار الفترة الماضية، خاصة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ وجائحة كورونا.

فمة ذات أبعاد ومجالات متعددة

وأضاف «حليمة»، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن القمة الروسية الأفريقية في نسختها الأولى ركزت على النواحي الاقتصادية سواء الاستثمار أو التجارة، بينما النسخة الثانية تعتبر قمة ذات أبعاد ومجالات متعددة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي فيما يتعلق بالعلاقة بين الجانبين.

وأشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية على المستوى الدولي حققت إنجازات تتعلق بتعزيز دور الاتحاد الأفريقي ومكانته في المنظمات الدولية خاصة مجموعة العشرين ومجلس الأمن، نظرا لأن العالم يواجه الآن نظام متعدد الأقطاب، وهذا الأمر يحتاج إلى نوع من التنسيق والتشاور بعيدا عن الاستقطاب الدولي.

نظام مالي ونقدي جديد

ولفت إلى أن هناك توجهاً لوجود نظام مالي ونقدي جديد يراعي ظروف وأوضاع القارة الأفريقية، وفي هذا الصدد كان هناك توافق بين الموجودين على آليات تتعلق بعملية التمويل، ومنها استخدام العملات المحلية.