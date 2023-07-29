عادل حمودة: الجينز له تأثير كبير في الحرب العالمية الثانية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الجينز لعب دورا خاصا جدا في الحرب العالمية الثانية، بل ساهم في توحيد أفراد الجيش الأمريكي كما يؤكد خبراء الموضة، لافتا إلى أن مارك إيفان بلاكمان، أستاذ ملابس الرجال في معهد الموضة في نيويورك يقول: «أعتقد أننا إذا عدنا إلى الوراء ونظرنا إلى الحرب العالمية الثانية فإن التجنيد الإجباري غير حقا الطريقة التي تنظر بها أمريكا إلى نفسها».

صناعة الملابس

وأوضح خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه عندما أجبر أشخاص من خلفيات مختلفة للعمل معا من أجل الصالح العام واجهوا بعضهم البعض، وأدركوا أنهم جميعا يريدون الشيء نفسه، هنا والكلام لا يزال لـ«بلاكمان»: أصبح الجينز الجزء الرئيسي في صناعة الملابس داخل الجيش الأمريكي وبالتالي ساهم في صنع توازن كبير بين الجنود، بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لم يكبروا في المزارع كانت هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها الجينز، لكن الأهم ساهم الجينز في إذابة الفوارق وفرض المساواة ووحد الجنود على اختلاف البيئات التي جاؤوا منها.

شهرة البنطلون الجينز

وأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن عام 1953 شكل لحظة فاصلة في شهرة بنطلون الجينز عندما ارتداه النجم العالمي مارلون براندو في فيلم «ذا وايلد وان»، وكان براندو يلعب دور زعيم عصابة من سائقي الدراجات النارية.