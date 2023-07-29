رانيا محمود ياسين تدعم زوجها في المهرجان القومي للمسرح

قالت رانيا محمود ياسين خلال تواجدها فى حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المقام الآن في دار الأوبرا المصرية، إنها جاءت للمهرجان باعتبارها فنانة سعيدة بتكريم زملائها، فضلا عن أن الدورة تحمل اسم الزعيم الذي شرفت بالعمل معه في فلانتينو.

رانيا محمود ياسمين تدعم زوجها في المهرجان القومي للمسرح

وفي تصريحها لـ«الوطن»، قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها على المستوى العائلي داعمة لزوجها محمد رياض، الذي ترأس المهرجان، وسعيدة بخطواته والمجهود العظيم الذي قام به.

وتابعت رانيا محمود ياسين، أن محمد رياض لم ينم، ومشغول طوال الوقت، وعندما تحدثه في تقوم باستئذانه أولا حتى لا تعطله عن عمله.

وأشارت إلى أن الدورة مميزة ومهمة جدا، ورياض قام بمجهود فوق الوصف.