«المنشآت السياحية»: يجب تدريس ثقافة التعامل مع السائحين في المناهج الدراسية

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه في حال الاهتمام بقطاع السياحة كصناعة، سوف توفر دخلا أكبر من الدخل الحالي.

عوائق تقلل عدد السياح في مصر

وقال منصور، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك بعض السلوكيات التي يقوم بها المواطنين تتسبب في إزعاج للسياح، بجانب عدم وجود ثقافة التعامل مع السياح.

وتابع: «يجب تربية النشء على ثقافة التعامل مع السياح، من خلال تخصيص دورس بالمناهج الدراسية التي تحث الطلاب على آلية التعامل مع السياح بصورة تليق بهم، وعدم مضايقاتهم».

خط ساخن لحل مشاكل السياح

وأوضح منصور، أن هناك خط ساخن خاص بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، يمكن للسياح التواصل من خلاله حال التعرض لأي مضايقات أو تعامل بصورة غير لائقة.

وأشار منصور، إلى أهمية وجود امتيازات وتسهيلات للغرف والمنشآت السياحية، وإتاحة قروض ميسرة للقطاع السياحي، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المراكب العائمة.