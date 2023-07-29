مستشار الوزير: «صلاح الدين» حريص على متابعة أوضاع العاملين وحل المشكلات

يتابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، تطورات العمل والإنجاز عقب مرور قرابة شهرين على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة طفرة ونقلة نوعية كبيرة فى أداء مختلف الوزارات المنتقلة إلى العاصمة، وفى القلب منها وزارة الإنتاج الحربى، ذلك الكيان الضخم، الذى تتحسّن معدلات أدائه بفضل متابعة وزير الدولة للإنتاج الحربى لتطورات وسير العمل وتوجيهاته، والمنظومة التكنولوجية والتحول الرقمى الذى تعمل الوزارة من خلاله.

وأضاف المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، لـ«الوطن»، أن هناك متابعة حثيثة ودورية من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، للعاملين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لانتظام سير العمل بشكل مستمر ومتابعة تنقلاتهم وحركاتهم ومتابعة التعامل مع فكرة التحول الرقمى والأجهزة الجديدة التى يتعامل معها الموظفون.

وأوضح «بكر» أن متابعة الوزير لتطورات العمل فى الوزارة أدت إلى استباق أى أزمات أو تحديات أو معوقات تعوق العمل والتطوير والإنجاز مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة العمل داخل الوزارة، مما أدى إلى توافر الحلول لأى معوقات قبل حدوثها.

وأشار إلى حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى، على المرور على الموظفين لتفقد أحوالهم، فضلاً عن لقاءات الوزير المستمرة والدائمة مع عمال المصانع والشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جولاته المستمرة.

وذكر «بكر» أن الوزير لديه «رؤية مهمة جداً»، وأنه يضع نُصب عينيه التسهيل على كل العاملين، مع متابعة عملهم عن قُرب، وذلك سواء للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، أو الهيئة القومية للإنتاج الحربى، أو عمال مصانع الوزارة. وأوضح أن اهتمام الوزير بالعامل البشرى، وتأهيله وتدريبه، يؤدى إلى وجود مخرجات قوية تليق باسم وتاريخ ومكانة وزارة الإنتاج الحربى المصرية.