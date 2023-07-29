«التكنولوجي للتمريض» ببني سويف يكرم 800 شخصا من الأطقم الطبية وشهداء «كورونا»

كرم المعهد العالي التكنولوجي للتمريض، بالتعاون مع النقابة الفرعية للتمريض ببني سويف، أكثر من 800 ممرضة من أبناء المحافظة، وشهداء جائحة كوورنا من التمريض، وعدد من قيادات الصحة في المحافظة، خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة بالتعاون مع المعهد، اليوم السبت، بحضور نقيبة تمريض مصر، وسط مشاعر من الفرحة، احتفالا باليوم العالمي للتمريض.

مشاركة موسعة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وشهد الحفل حضور النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة مجمع المعاهد العليا بشرق النيل، والنائب علي بدر، عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة كوثر محمود، نقيب تمريض مصر، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وعدد من قيادات الصحة بالمحافظة.

وقال النائب نادر يوسف نسيم، خلال كلمته، إن الاحتفالية تأتي لرد الجميل وشكر العاملين بالقطاع الطبي من الأطباء والتمريض، وتكريم أسماء شهداء جائحة كورونا من القطاع الطبي، لافتا إلى أن المعهد العالي التكنولوجي للتمريض في بني سويف يهدف إلي تخريج جيل من الممرضين، يجمعون بين الإعداد الطبي المتميز والتدريب على أحدث الطرق العالمية في مهنة التمريض بأحدث الأجهزة، وبين زرع مبادئ المهنة السامية بين الخريجين.

تكريم 800 ممرضة

وفي نهاية الحفل جرى تكريم 800 من قيادات والعاملين في القطاع الطبي والتمريض بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى أسماء شهداء القطاع الطبي، كما أهدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب تمريض مصر، درع نقابة التمريض للنائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.