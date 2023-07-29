الكشف على 711 شخصا في قافلة طبية مجانية بالمنوفية 

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية في قرية كفر الشرفا الغربي بمركز تلا، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين في القرية والقرى المجاورة، للاستفادة بالخدمات الطبية المتنوعة التي تنظمها القوافل العلاجية.

وتأتي القافلة في إطار القوافل المجانية التي تنظمها وزارة الصحة، وفق توجيهات وزير الصحة ومحافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

الكشف على مئات المواطنين في قرية كفر الشرفا الغربي

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة المجانية في قرية كفر الشرفا الغربي بمركز تلا، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وجرى الكشف على 711 مواطنا في أول أيام القافلة الطبية، مؤكدة أنه جرى تكثيف الدعاية قبل وأثناء القافلة في القرية والقري المجاورة للوصول إلى أكبر نسبة مستهدفة.

وأضافت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة ضمت التخصصات الطبية كافة، باطنة ورمد وجراحة وأطفال وجلدية ونساء وتوليد وتنظيم أسرة، وجهاز أشعة، والكشف العشوائي للضغط والسكر للمرضى وقياس للسكر التراكمي وفحص للثدي وقياس وظائف الكلى.

صرف الأدوية بالمجان للمترددين على القافلة

وشددت الدكتورة الشيماء شفيق، على أنه جرى صرف الأدوية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة الطبية، وعمل التحاليل الطبية لما يقرب من 100 شخص بالمجان أيضا، مشيرة إلى أن القافلة ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.