عالم بـ«الأوقاف» لـ«قناة الناس»: أداء الأمانة أهم دروس الهجرة النبوية

قال الشيخ علي الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ أداء الأمانة أهم دروس الهجرة النبوية ورسول الله – صلى الله عليه وسلم - أمرنا بأداء الأمانة وكان لنا أسوة حسنة في الهجرة النبوية عندما أمر سيدنا علي أن يبيت في فراشه ليؤدي الأمانات التي تركتها عنده قريش وقول جعفر بن ابي طالب للنجاشي، «بعث الله فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمرنا بعبادة الله وأمرنا بأداء الأمانة».

الجمال: الإسلام يدعونا أن نكون أوفياء

وأضاف «الجمال» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ ديننا الإسلام يدعونا أن نكون أوفياء ونلتزم الأمانة حتى مع الأعداء فما بالنا بالأهل والأصدقاء وسائر المسلمين، قائلاً «ينبغي عليك أن تكون أميناً وتؤدي الأمانة لمن ائتمنك كدرس نتعمله من الهجرة النبوية».

أداء الأمانة وتبليغ الرسالة

وتابع عالم الأوقاف، أن الله تعالى قال «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» مثلما أداها الرسول محمد في تبليغه الرسالة ولم يكتم شيئاً من الإسلام حتى في عتاب الله له «عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين» فرسول الله لم يكتم شيئا من أمر الإسلام وكما جاء في الآية الكريمة، «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» ونشهد أن رسول الله بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة.