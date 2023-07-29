مسعف وسائق ينقذان سيدة وجنينها أثناء الولادة بالغردقة.. ملحمة داخل المنزل

تمكن رجال إسعاف الغردقة من إنقاذ سيدة وجنينها، ومساعدتها بإتمام عملية الولادة بشكل طبيعي داخل منزلها بعد ما غلبها آلام الولادة قبل نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

إسعاف الغردقة تنقذ سيدة وجنينها

كان مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم، تلقى بلاغا على الخط الساخن باستغاثة سيدة في حالة وضع لنقلها إلى المستشفى لإتمام عملية الولادة، على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف بها المسعف عبدالمهيمن محمد والسائق محمد عبدالمجيد صوب موقع الاستغاثة، وفي غضون دقائق معدودة كانا بالموقع، ليجدا سيدة في العقد الثالث من العمر وقد غلبها آلام الولادة وبدأت في وضع مولودها بالفعل.

تفاصيل ولادة إنقاذ لسيدة بالغردقة

وأفاد مسؤلوا مرفق إسعاف الغردقة في بيان صحفي اليوم السبت، أن حالة السيدة كان صعبا للغاية ولسلامتها تم مساعدتها لوضع مولودها داخل المنزل.

وتمكن فريق الإسعاف من توجيه ومساعدة الأم لوضع مولودها، وتلا ذلك قطع الحبل السري للطفل، وتحفيزه وتجفيفه والتأكد من سلامة علاماته الحيوية، وانتظام أنفاسه، وتمت متابعة كافة علامات الأم الحيوية وقياس نسبة الأكسجين ومعدل الضغط، وبعد الاطمئنان على الأم والجنين جرى نقلها إلى المستشفى.