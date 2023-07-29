محمد عبد الغني: الحوار الوطني مفتاح أمل عند المواطنين لتغيير البلد للأفضل

قال الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن غدا سيتم عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة لماذا لا يشارك المصريون في العمل السياسي بشكل فعال، وما هو الخلل الحالي في القانون؟ وكيف نُفعل المشاركة السياسية للمواطنين؟

عبد الغني: يجب أن نؤمن بالمساحات المشتركة في الحوار

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة النهار، أن القوى السياسية المشاركة بالحوار الوطني يجب أن تؤمن بالمساحات المشتركة في الحوار من أجل الخروج من الوضع السياسي الحالي والذي يراه البعض غير جيد.

وتابع: «مينفعش فريق جاي يقول كل حاجة كويسة، وفريق جاي يقول كل حاجة سيئة ولازم نعهد المعبد، لازم يكون في مساحات اتفاق وإرادة حقيقية بأن الناس يجب أن تشعر بأنه سيحدث تغيير حقيقي من الحوار».

عبد الغني: الحوار الوطني هو مفتاح أمل لدى الناس

ولفت إلى أن الحوار الوطني هو مفتاح أمل لدى الناس حتى تتغير البلد للأفضل، وأن يشارك الجميع في النهوض بالبلد.